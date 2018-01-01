Ужасный дебют. Украинский вратарь получил удаление и привез гол в матче Примеры

Коваль стал первым вратарем Примеры в 21 веке, который был удален в дебютном матче.

Максим Коваль вышел в стартовом составе "Депортиво" football.ua

В субботу, 3 марта, в матче 27-го тура арендованный у киевского "Динамо" вратарь Максим Коваль вышел в стартовом составе испанского "Депортиво" и привез гол в свои ворота. Затем, на 39-й минуте игры 25-летний кипер заработал удаление.

Отметим, что таким образом Коваль стал первым вратарем Примеры в 21 веке, который был удален в дебютном матче.

Напомним, ранее сообщалось о результативных действиях украинских футболистов за рубежом.