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Ужасный дебют. Украинский вратарь получил удаление и привез гол в матче Примеры

Сегодня, 09:38

Коваль стал первым вратарем Примеры в 21 веке, который был удален в дебютном матче.

jdfry
Максим Коваль вышел в стартовом составе "Депортиво" football.ua
В субботу, 3 марта, в матче 27-го тура арендованный у киевского "Динамо" вратарь Максим Коваль вышел в стартовом составе испанского "Депортиво" и привез гол в свои ворота. Затем, на 39-й минуте игры 25-летний кипер заработал удаление.

Отметим, что таким образом Коваль стал первым вратарем Примеры в 21 веке, который был удален в дебютном матче.

Напомним, ранее сообщалось о результативных действиях украинских футболистов за рубежом.
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Максим Коваль, Депортиво, удаление
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