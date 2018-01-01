Ужасный дебют. Украинский вратарь получил удаление и привез гол в матче Примеры
Сегодня, 09:38
Коваль стал первым вратарем Примеры в 21 веке, который был удален в дебютном матче.
Максим Коваль вышел в стартовом составе "Депортиво"football.ua
В субботу, 3 марта, в матче 27-го тура арендованный у киевского "Динамо" вратарь Максим Коваль вышел в стартовом составе испанского "Депортиво" и привез гол в свои ворота. Затем, на 39-й минуте игры 25-летний кипер заработал удаление.
Отметим, что таким образом Коваль стал первым вратарем Примеры в 21 веке, который был удален в дебютном матче.
Напомним, ранее сообщалось о результативных действиях украинских футболистов за рубежом.
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