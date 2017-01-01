В Австралии зрители передразнили громко кричавшую теннисистку из Беларуси: видео

Скорее всего, на такую реакцию спортсменка не ожидала вовсе.

Арина Соболенко Eurosport

В Мельбурне в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису белорусская теннисистка Арина Соболенко отличилась громкими криками в мачте против австралийки Эшли Барти.

Постепенно игра набрала такие обороты, что 19-летняя белоруска начала сильно кричать во время каждого своего удара, сообщает портал Mashable.

В какой-то момент зрители устроили протест против непрекращающихся криков Соболенко и буквально начали кричать за нее.

Когда судья обратилась к ним с просьбой не кричать во время матча, трибуны только увеличили свои усилия.

В конечном итоге австралийка одержала победу в матче в трех сетах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинка Элина Свитолина одержала победу над четвертой ракеткой мира.