В Беларуси хоккейный матч закончился грандиозным побоищем: видео

Во время побоища в ход шли не только кулаки, но и клюшки. В ходе драки досталось даже тренерам.
В первом периоде матча между командами "Русь" (Россия) и "Банска Быстрица" (Словакия) при счете 2:1 в пользу словаков, возник конфликт между двумя хоккеистами, но судьи сумели разнять юношей.
Во время побоища в ход шли не только кулаки, но и клюшки. В ходе драки досталось даже тренерам.
В итоге команды отправили в раздевалки, а матч не был доигран.
Напомним, ранее сообщалось, что в России корпоратив хоккейного клуба закончился побоищем.
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