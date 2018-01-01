В Беларуси хоккейный матч закончился грандиозным побоищем: видео

Во время побоища в ход шли не только кулаки, но и клюшки. В ходе драки досталось даже тренерам.

Хоккейный матч закончился побоищем Житомир-info

В Беларуси во время матча юношеского турнира "Кубок Победы-2018" произошла масштабная драка между российскими и словацкими хоккеистами.

В первом периоде матча между командами "Русь" (Россия) и "Банска Быстрица" (Словакия) при счете 2:1 в пользу словаков, возник конфликт между двумя хоккеистами, но судьи сумели разнять юношей.

Во время побоища в ход шли не только кулаки, но и клюшки. В ходе драки досталось даже тренерам.

В итоге команды отправили в раздевалки, а матч не был доигран.

Напомним, ранее сообщалось, что в России корпоратив хоккейного клуба закончился побоищем.

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