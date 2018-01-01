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В "Боруссии" Ярмоленко могут указать на дверь — СМИ

Вчера, 22:45

Руководство "Боруссии" составило список игроков, от которых намерено избавиться.

Андрей Ярмоленко в матче за "Боруссию2
Андрей Ярмоленко может сменить клуб Открытые источники
Футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже нынешним летом может покинуть немецкий клуб.

Руководство "Боруссии" составило список игроков, от которых намерено избавиться и туда попал украинец.

Как пишет издание Sport.de, Гонсало Кастро, Эрик Дурм и Себастьян Роде не имеют шансов остаться в команде. При этом Ярмоленко и Джереми Тольян имеют слишком высокую зарплату и также могут покинуть команду.

Напомним, ранее сообщалось, что при трансфере Ярмоленко разворовали 150 тысяч евро.

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Теги:  
Андрей Ярмоленко, Боруссия, трансфер
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