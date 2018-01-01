В Бразилии бандиты похитили мать ведущего игрока "Шахтера"

Инцидент произошел в городе Пелотас.

Тайсон и его мать instagram.com/taisonfreda7

Розаньела Барселлос Фреду, мать известного легионера-полузащитника донецкого "Шахтера" и игрока сборной Бразилии Тайсона, была похищена неизвестными в городе Пелотас.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Сorreio24horas. По предварительной версии событий, неизвестный злоумышленник прибыл на машине к дому, где проживает семья футболиста. В руках он держал букет цветов − якобы подарок для матери Тайсона.

Когда доверчивая женщина взяла их в руки, то неизвестный неожиданно оглушил ее, зашвырнул в машину и немедленно скрылся с места преступления.

Однако через несколько часов мать полузащитника "Шахтера" нашли лежащей без сознания в салоне авто, стоящем на улице соседнего с Пелотасом населенного пункта. По словам медиков, никаких телесных повреждений в результате похищения она не получила.

Также известно, что полицейские задержали четверых подозреваемых по данному делу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тайсон заявлял о своем желании вернуться на Родину, а также о том, что бразилец может уйти из "Шахтера" в турецкий клуб "Фенербахче".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram