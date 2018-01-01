В Черкассах футбольный матч закончился столкновениями, есть пострадавшие: фото и видео

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1 / 2 В Черкассах футбольный матч закончился столкновениями (Фейсбук О.Толмачева)

В полиции заявили, что при задержании телесные повреждения получили 17 полицейских.

В субботу, 19 мая, в Черкассах во время футбольного матча между "Черкасским Днепром" и "Сумами" полиция задержала 26 человек, при задержании телесные повреждения получили 17 правоохранителей и один зритель.

Как рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции, во время футбольного матча группа лиц осуществляла противоправные действия.

"На замечание администрации стадиона, стюардов и зрителей молодые люди не реагировали, продолжали жечь "файеры", бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле", — заявили в полиции.

"На замечание полицейских молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу. Было принято решение об их задержании, в целом задержаны 26 человек. Правонарушителей доставили в Черкасский отдел полиции, их опрошены и отпустили", — говорится в сообщении.

В полиции заявили, что при задержании телесные повреждения получили 17 полицейских, также телесные повреждения получил один из зрителей, который пытался успокоить правонарушителей.

В свою очередь один из задержанных болельщиков — ветеран войны на Донбассе Олег Толмачев — заявил, что полиция применяла по отношению к ним силу и вела себя агрессивно.

"... Не обоснованные силовые действия полиции и как следствие - синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимир Лашкулу за то, что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом как со своей игрушкой. Все нормально, всех задержанных отпустили", — отметил он.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

"Правомерность действий сотрудников полиции будет проверена в рамках начатого служебного расследования", — заявили в управлении Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце матча "Динамо" — "Шахтер" между игроками обеих команд началась потасовка, к которой присоединились болельщики, выскочившие с трибун на поле.

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