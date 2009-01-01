Украинцы завоевали три медали в финале Кубка мира по стрельбе

В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м украинцы заняли два призовых места.

Павел Коростылев (слева) и Олег Омельчук (справа) shooting-ukraine.com

Украинские спортсмены в индийском Дели завоевали три награды во время финала Кубка мира по спортивной стрельбе.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отмечается, что у Олега Омельчука — серебро и бронза, а у Павла Коростылева серебро.

Накануне, в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м украинцы заняли два призовых места. Павел Коростылев завоевал серебро, уступив лишь 0,7 очка японцу Томоюки Мацуде, победившему с мировым рекордом – 241,8. Бронзу выиграл Олег Омельчук (218,8).

А сегодня Омельчук стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м с результатом 228,0 очков. Победил серб Дамир Микеч, опередив украинца на 1,3 балла. Тройку призеров замкнул Аманприт Синх из Индии (202,2).

Финал Кубка мира по спортивной стрельбе проходит в Дели с 23 по 30 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что на турнире в Турции украинские каратисты завоевали три медали.

Фото: shooting-ukraine.com.