В "Динамо" поставили точку в скандале вокруг матча в Мариуполе

Стало известно, чем будут заниматься сборники киевского "Динамо" перед тем, как в понедельник отправятся в Харьков.

Документ размещен на официальном сайте "Динамо".

"В течение последних дней в отдельных СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что, якобы, киевское Динамо до сих пор не сообщило руководству ФК Мариуполь о перспективах своего участия в матче 7-го тура чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.

Официально заявляем, что это — инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты.

Письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК Динамо заранее проинформировал ФК Мариуполь о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов", — сказано в заявлении.

В то же время сайт zbirna.com сообщил, чем будут заниматься сборники киевского "Динамо" перед тем, как в понедельник отправятся в Харьков в лагерь национальной команды?

В пятницу, как и положено, "динамовцы" провели занятие восстановительного характера. Визуально показалось, что киевляне легко одолели "Маритим"у, но сил они потратили очень много, что наверняка подтверждают выкладки по беговой работе и расклад по ТТД.

Сегодня утром команда Александра Хацкевича заехала на базу. После теоретического занятия планируется традиционная в таких случаях предыгровая тренировка. После обеда "динамовцы" вроде как должны бы вылететь в Запорожье, пересесть из самолета в автобус и продолжить свой путь в Мариуполь, но…

На всякий случай, тренеры предусмотрительно запланировали на воскресенье спарринг. Найти соперника было не просто (в первой и второй лигах сезон в самом разгаре), поэтому решили сыграть со своей молодежной командой, которая в Мариуполь тоже не поехала. В общем, сборники без практики не останутся.

Напомним, матч "Мариуполь" — "Динамо", если и состоится, то 27 августа в 17:00 по киевскому времени.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).