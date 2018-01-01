В ФИФА назвали лучшего игрока чемпионатов мира за всю историю

< > < >

1 / 2 Лучшим футболистом в истории чемпионатов мира назвали Альсидеса Эдгардо Гиджу (@FIFAWorldCup)

ФИФА провела всемирное голосование среди болельщиков и назвала имя лучшего игрока.

Накануне ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, ФИФА провела всемирное голосование среди болельщиков и назвала имя лучшего игрока в истории чемпионатов мира.

В Twitter ФИФА проголосовало 578 024 человека. По итогам голосования, лучшим футболистом в истории чемпионатов мира назвали экс-форварда сборных Уругвая и Италии Альсидеса Эдгардо Гиджу.

При этом в финале голосования, которое проходило по олимпийской системе (плей-офф), уругваец, набрав 51% голосов, победил великого аргентинца Диего Марадону (49%).

Отметим, что за сборную Уругвая Альсидес Эдгардо Гиджа выступал с 1950 по 1952 годы, выиграв с командой чемпионат мира — 1950. А вот 1957 по 1959 годы он защищал цвета сборной Италии (в те годы разрешалось выступать за сборные разных стран).

Изначально на выбор болельщиков были представлены 32 кандидата, которые были разделены на пары, опрос начинался со стадии 1/16 финала. В каждой паре предлагалось дать голос в пользу одного из игроков. Набравший в паре больше голосов выходил в следующий круг.

На старте опроса Альсидес Эдгардо Гиджа победил немецкого вратаря Оливера Кана, в 1/8 финала — бразильского форварда Пеле, в четвертьфинале — голландского нападающего Йохана Кройффа, в полуфинале — бразильского форварда Рональдо.

В свою очередь, Марадона начал свой турнирный путь, победив по числу голосов советского вратаря Льва Яшина. В 1/8 финала аргентинец получил больше голосов, чем итальянский форвард Роберто Баджо. В четвертьфинале триумфатор ЧМ-1986 прошел немецкого нападающего Герда Мюллера, а в полуфинале — испанского полузащитника Андреса Иньесту.

Напомним, ранее нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн был назван самым дорогим футболистом в мире, его трансферная стоимость оценивается в 201,2 млн евро.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram