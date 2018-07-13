В ФИФА пояснили запрет на показ красивых болельщиц на трибунах

В организации обеспокоены проблемами этики и сексизма.
Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, чрезмерный показ представительниц женского пола является неэтичным.
Отмечается также, что в подобных кадрах телезрители могут увидеть сексуальный подтекст, что неуместно во время спортивного мероприятия.
В ФИФА подчеркнули, что в организации сейчас проводится антидискриминационная кампания. По словам экспертов, проблемы сексизма не должны иметь место во время проведения футбольного матча. Эта проблема является действительно актуальной, поскольку в данных условиях встречается гораздо чаще, нежели расизм.
Напомним, ранее ФИФА потребовала от вещателей уменьшить в своих трансляциях количество крупных планов привлекательных болельщиц.
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