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В ФИФА пояснили запрет на показ красивых болельщиц на трибунах

Сегодня, 19:19

В организации обеспокоены проблемами этики и сексизма.

болельщицы
Привлекательные болельщицы отныне под запретом Фото: Sputnik
Представители ФИФА прокомментировали требование реже демонстрировать крупные планы болельщиц во время футбольных матчей, которое было выдвинуто телевещателям.

Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, чрезмерный показ представительниц женского пола является неэтичным.

Отмечается также, что в подобных кадрах телезрители могут увидеть сексуальный подтекст, что неуместно во время спортивного мероприятия.

В ФИФА подчеркнули, что в организации сейчас проводится антидискриминационная кампания. По словам экспертов, проблемы сексизма не должны иметь место во время проведения футбольного матча. Эта проблема является действительно актуальной, поскольку в данных условиях встречается гораздо чаще, нежели расизм.

Напомним, ранее ФИФА потребовала от вещателей уменьшить в своих трансляциях количество крупных планов привлекательных болельщиц.

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Теги:  
ФИФА, болельщицы, запрет, дискриминация, сексизм, этика.
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