Свою версию сборной тура опубликовало авторитетное немецкое издание.

Евгений Коноплянка

Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка попал в символическую сборную первого тура бундеслиги.

Свою версию сборной тура опубликовало авторитетное издание Kicker.

Евгений получил от издания за игру против "Лейпцига" 2 балла из 5 возможных. Отметим, что в системе оценивания Германии наивысшая оценка — это 1.

Помимо Коноплянки, в символическую сборную тура попали еще два игрока "Шальке" — защитник Налдо и опорный полузащитник Бенталеб.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка отличился голом в матче 1-го тура чемпионата против "Лейпцига", а его команда победила 2:0. Для украинца это был уже третий забитый мяч в двух последних матчах за "Шальке".

Фото: kicker.