В Греции подрались болельщики "Динамо" и "Спартака", видео

Зачинщиков драки задержала полиция.

Инициаторов драки задержала греческая полиция Фото: newsbeast

Накануне первой игры финала Лиги Европы 15 февраля в Греции подрались фанаты киевского "Динамо" и московского "Спартака".

Болельщики приехали в Афины на матч, однако некоторые были задержаны полицией еще до начала игры, сообщает sports.ru. Видео было опубликовано в Youtube.

Инициаторами драки, по информации ресурса, стали украинские фаны, которые напали на группу из пяти россиян, выходивших из кафе в центре греческой столицы. Нападавших насчитывалось около 50 человек, однако прибывшая на место происшествия полиция задержала 18 участников побоища. У них правоохранители изъяли ножи и кастеты.

Напомним, ранее глава Министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу-2018.