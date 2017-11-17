В Харькове "Шахтер" сенсационно проиграл сопернику, видео голов

Игра проходила на стадионе "Металлист", александрийцы забили два гола.

В Харькове прошел стартовый матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Александрией", донетчане сенсационно уступили сопернику — 1:2.

Об этом говорится на сайте соревнований.

Игра проходила на стадионе "Металлист".

Команды активно начали противостояние и на протяжении первого получаса забили все три гола, счет на 15-й минуте открыли александрийцы, пишет УНИАН.

После контратаки левым флангом Бацула прострелил в штрафную, мяч получил Полярус и почти с линии вратарской ударил по воротам — 0:1, а через несколько минут "горняки" сравняли счет.

После атаки также левым флангом мяч в штрафной отскочил к Бернарду, а тот сильнейшим ударом вогнал мяч в ворота. Судьба матча была решена на 27-й минуте. Приняв мяч в штрафной, Полярус немного подработал его и ударом с разворота отправил в нижний угол ворот. В оставшееся время "Шахтер" имел преимущество, много атаковал, но не забил.

"Шахтер" — "Александрия" 1:2

Голы: Бернард, 18 – Полярус, 15, 27

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец (Бланко-Лещук, 84), Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко (Алан Патрик, 70) — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра;

"Александрия": Панькив – Чеботаев, Бондаренко, Гитченко, Бацула – Грицук (Басов, 84), Довгий, Запорожан – Старенький (Козак, 86), Полярус (Пономарь, 67), Цуриков;

Предупреждения: Фред — Довгий, Полярус, Панькив.

Видео голов

Уступаем "Александрии" 1:2., но сейчас все внимание на важнейший матч ЛЧ #НаполиШахтер.https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/ta8nIIsRAY — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 17, 2017

Напомним, 5 ноября в Мариуполе состоялся поединок 15-го тура украинском Премьер-лиги между одноименной командой и "Шахтером", донетчане уверенно победили соперника.

Фото: twitter.com/fcshakhtar, видео: Аня Нім