В Харькове скоро стартует Чемпионат Европы по боксу, Ломаченко поддержал украинцев

Противостояния пройдут во дворце спорта "Локомотив".

Василий Ломаченко Пресс-служба Федерации бокса Украины

В июне в Украине стартует Чемпионат Европы по боксу среди мужчин, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весеподдержал членов сборной нашей страны.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

В организации уточнили, что поединки пройдут в Харькове во дворце спорта "Локомотив".

"Украина впервые принимает у себя континентальное первенство по боксу (состоится 14-26 июня — Ред.)... Ребята из сборной… посвятите себя заключительным тренировкам, будьте упорными, верьте в себя и покажите настоящий украинский дух!", — обратился чемпион к спортсменам.

Ранее сообщалось, что во французском Вандевр-ле-Нанси украинские бойцы впервые участвовали в престижном международном турнире по Nippon Kempo (японское боевое искусство, содержит, в частности, техники дзюдо, каратэ, бокса и айкидо) среди любителей и завоевали две награды.