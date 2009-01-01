В Харькове ультрас "Шахтера" почтили память спецназовца-правосека и сожгли "флаг" ДНР

22-летний Влад Казарин воевал больше двух лет и прошел самые горячие точки Донбасса.

Влад Казарин "Расписной" Facebook Влада Казарина

Ультрасна матче 1/16 матча Лиги Европы против испанской "Сельты" в Харькове сожгли флаг непризнанной "Донецкой народной республики".

"В АТО "кроты" успешно выжигают вату, ну а на матче с "Сельтой" ограничились "дэнэровской" тряпкой", — подписали видео фанаты в сообществе Ultras Hearts.

"Ультрасы" повесили баннер с изображением болельщика "Шахтера" — 22-летнего Влада Казарина (позывной "Расписной"), бойца роты спецназа "Волки Правого сектора" из состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Житель Донецка прошёл все самые горячие точки области: освобождал посёлок Карловка, воевал в донецком аэропорту, держал оборону в посёлках Пески, Опытное, на шахте "Бутовка", а в августе 2016-го трагически погиб в бою на Светлодарской дуге.

Ранее "Главред" сообщал, что после минимальной выездной победы в 1:0 "Шахтер" проиграл "Сельте" домашнем матче (2:0) на ОСК "Металлист" и вылетел из Лиги Европы.

Также напомним, что на матче "горняков" ультрас "Металлиста" развернули огромный баннер: "Харків без Ахметова". А в самом городе появился другой, более лаконичный и менее цензурный: "Ахметов, на х…!!!" "Нарушитель порядка" был задержан, на него составлен админпротокол и наложили штраф.