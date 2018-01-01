В Хорватии после сильного удара мячом в грудь на поле умер футболист

Медики пытались запустить сердце спортсмена, но тщетно.

Медикам не удалось спасти Бруно Бобана Фото: terrikon

В Хорватии матч между "Марсонией" и "Славонией" стал роковым для 25-летнего футболиста Бруно Бобана.

Во время игры мяч попал в область грудной клетки спортсмена, после чего он потерял сознание. Об этом сообщает Террикон.

Матч был прекращен, на поле прибыл врач, а затем и карета скорой помощи. Однако все реанимационные действия были безрезультатны. Футболиста в чувство привести не удалось, а вскоре была зафиксирована остановка сердца.

Напомним, Бруно Бобан был лучшим бомбардиром третьей по силе команды хорватской лиги. Свою футбольную карьеру он начал в "Загребе". Затем играл в "Славонии", после перешел в "Марсонию". Его родной брат Габриэль Бобан является игроком "Осиека".

Как ранее сообщалось, во Франции в ночь с 8 на 9 марта из жизни ушел 18-летний футболист клуба "Тур" Тома Родригес. Он умер во сне.