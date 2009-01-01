В Испании "Динамо" сыграло вничью в спарринге со швейцарцами, видео опасных моментов

"Динамо" хоть и не со стартовым свистком, но сумело довольно быстро перевести игру на половину соперника.

Эпизод матча @DynamoKyiv

В понедельник, 13 февраля, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора, проходящего в Марбелье, провело свой очередной контрольный матч. Соперником "бело-синих" в нем стал швейцарский "Кёниц".

Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Динамо" хоть и не со стартовым свистком, но сумело довольно быстро перевести игру на половину соперника, однако "Кёниц" старался при каждой возможности отвечать киевлянам контратаками. При этом именно швейцарцы создали первый острый момент в этом матче, когда после подачи с углового мяч был направлен под перекладину, и и Ковалю пришлось потрудиться, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности. "Динамо" же впервые к успеху было близко на 16-й минуте встречи — это Рыбалка нанес прекрасный удар метров с 20-ти, и мяч едва не чиркнул о штангу ворот "Кёница"!

Ближе к середине тайма швейцарцам удалось выровнять игру, и в таком ключе она проходила вплоть до перерыва. Однако моменты в этом отрезке встречи создавало только "Динамо". Так, на 29-й минуте киевляне провели контратаку три в три, но завершающий пас Мораеса на Ярмоленко был отдан за спину, и Андрею не удалось в штрафной "Кёница" укротить мяч. Затем состоялась острая передача Рыбалки на Ярмоленко в штрафную "Кёница" — голкипер швейцарской команды в самоотверженном броске сумел перехватить мяч. Наконец, на 42-й минуте Ярмоленко выскочил практически один на один с вратарем "Кёница", но переиграть голкипера динамовскому капитану не удалось. В итоге, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Второй тайм начался с еще одного опасного момента у ворот "Кёница": фланговую атаку "Динамо" ударом слёту на дальней штанге завершал Цыганков — мяч пролетел рядом со штангой.

В целом, динамовцы сразу же после перерыва захватили преимущество, и всё время второго тайма игра практически непрерывно проходила на половине поля швейцарцев. Но до по-настоящему опасных моментов "Динамо" свои атаки доводить не удавалось. Были удары по воротам, были проникающие атаки, однако ни в одном из таких случаев нельзя было сказать, что подопечные Реброва были близки к голу.

И только на 81-й минуте счет действительно мог измениться. Более того, мяч побывал в воротах швейцарской команды, но гол этот не был засчитан: вратарь "Кёница" в броске сумел справиться с дальним ударом Рыбалки, на добивании успешно сыграл Очигава, однако находился при этом в офсайде. Ну а большего "Динамо" добиться в этом матче не сумело. В итоге, ничья, 0:0.

Свой следующий контрольный матч "Динамо" проведет уже завтра, 14 февраля. На этот раз соперником киевлян будет китайская команда "Бейцзин Гоань". Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

"Динамо" (Киев, Украина) — "Кёниц" (Люцерн, Швейцария) — 0:0

"Динамо": Коваль (Рудько, 46), Бурда, Очигава, Хачериди, Кадар, Корзун (Гармаш, 67), Рыбалка, Федорчук (Буяльский, 67), Ярмоленко (Цыганков, 46), Громов, Мораес (Яремчук, 62).

"Кёниц" (стартовый состав): Руис, Штауффигер, Кубски, Портильйо, Миани, Хенци, Османи, Ледесма, Милорд, Мело, Нали.

Напомним, ранее "Динамо" разгромно победило китайский "Хэбэй Чайна Фортун".

Видео: ФК "Динамо" Киев.

Фото: @DynamoKyiv.