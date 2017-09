В Испании форвард "Реала" попал в ДТП

В испанском Мадриде француз, нападающий местного "Реала" и сборной Франции, который ехал за рулем иномарки, попал в аварию, но не пострадал.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Football Espana.

Агентство уточнило, что форвард ехал на Audi RS6, в его машину сзади въехал Nissan Note.

"Водители не пострадали, следы алкоголя в крови у них не обнаружены", — говорится в статье.

Benzema in yet another car accident https://t.co/Tdv3Lr0okc pic.twitter.com/0OTr7oZtkz