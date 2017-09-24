В Испании форвард "Реала" попал в ДТП

Авария случилась в Мадриде, футболист не пострадал.

Карим Бензема Reuters

В испанском Мадриде француз, нападающий местного "Реала" и сборной Франции, который ехал за рулем иномарки, попал в аварию, но не пострадал.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Football Espana.

Агентство уточнило, что форвард ехал на Audi RS6, в его машину сзади въехал Nissan Note.

"Водители не пострадали, следы алкоголя в крови у них не обнаружены", — говорится в статье.

Benzema in yet another car accident https://t.co/Tdv3Lr0okc pic.twitter.com/0OTr7oZtkz — Madrid Barca Fans (@madridbarcafan) September 24, 2017

Напомним, в 2013-м Карим Бензема был задержан полицией за вождение без прав, а в 2009 году, после перехода в "Реал" из французского "Лиона", он недалеко от Мадрида — в Посуэло-де-Аларкон — врезался в заграждение.

В конце июня стало известно, что в Беларуси уже бывший нападающий российского клуба "Тосно", экс-игрок киевского "Динамо" Артем Милевский (в июле он стал игроком белорусского клуба) на такси попал в ДТП.

