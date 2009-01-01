Вечер бокса в Киеве. Постол, Беринчик и Малиновский победили соперников, видео боев

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне одолел техническим нокаутом испанца.
Об этом пишет Укринформ.
Бои проходили в рамках вечера бокса Sparta Boxing Promotions в выставочном центре ACCO International.
Постол единогласным решением судей победил узбекского боксера Джамшидбека Наджмитдинова. В пятом раунде наш соотечественник побывал в нокдауне, пропустив сильный удар, и был близок к досрочной поражения, но сумел выстоять.
Бой Виктор Постол — Джамшидбек Наджмитдинов
Беринчик одолел техническим нокаутом испанца Исмаэля Гарсию. Украинец имел большое преимущество, нанес сопернику много тяжелых попаданий и рефери остановил бой в шестом раунде.
Бой Денис Беринчик — Исмаэль Гарсиа
Между тем Малиновский выиграл решением судей у мексиканца Александра Касареса. Судьи единогласно отдали победу нашему спортсмену, бой прошел в формате десяти раундов.
Бой Олег Малиновский — Александр Касарес
Ранее украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик провел первый бой в рамках Всемирной боксерской серии против немца Марко Хука и победил техническим нокаутом.
Видео: UkraineAtamansPRO