В Киеве простились с выдающимся голкипером Чановым, опубликованы фото и видео

Провести легенду в последний путь и проститься с ним собралось много людей.

В Киеве простились с выдающимся голкипером Чановым Официальный сайт "Динамо"

В воскресенье, 10 февраля, в Олимпийском дворике Национального спортивного комплекса "Олимпийский" состоялась церемония прощания с голкипером киевского "Динамо" и сборной СССР Виктором Чановым

Провести легенду в последний путь и проститься с ним собралось много людей, как тех, кто знал его лично, так и тех, для кого он был кумиром, сообщает пресс-служба "Динамо".

Лучшие годы своей карьеры он посвятил киевскому "Динамо", в составе которого он провел девять лет, защищая ворота в более чем двух сотнях матчах славного клуба. Уже в качестве тренера вратарей он передавал свои знания и умения динамовским голкиперам в середине 2000-х, однако решил посвятить себя другому делу, в котором также преуспел.

Для многих динамовцев и не только он навсегда останется образцом человека, который профессионально относился к своим обязанностям, всегда был открытым и честным, добрым и отзывчивым человеком.

Проститься с великим мастером футбола пришли родные, знакомые, близкие, динамовцы разных поколений... Были все, от президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, ветеранов "Динамо", которые знали Виктора Викторовича лично, до учеников динамовской академии, которые видели лучшие игры этого выдающегося мастера в записи.

Многие известные люди отдали дань уважения легендарному игроку "бело-синих", в частности, проститься с ним пришли народные депутаты Сергей Левочкин и Владимир Литвин, президент ФФУ Андрей Павелко.

Все оставляли цветы, вспоминали Виктора Викторовича, говорили последние слова, прощались. После панихиды Виктора Чанова похоронили на Байковом кладбище... Но светлая память об этом выдающемся человеке навсегда будет в сердцах не только тех, кто знал его лично, но и тех, кто восхищался его игрой на стадионах...

О выдающемся голкипере "Динамо" читайте в материале "Главреда" "Неброская надежность: чем запомнился болельщикам Виктор Чанов?".

Фото, видео: ФК "Динамо" (Киев).