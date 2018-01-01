В Киеве у вице-капитана сборной Украины угнали джип — СМИ

Инцидент, возможно, произошел в Шевченковском районе столицы.
Инцидент произошел на ул. Шолуденко, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По факту случившегося полиция начала уголовное производство по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.
Напомним, в марте в Полтаве обокрали квартиру нападающего местного футбольного клуба "Ворскла" Владислава Кулача, экс-игрока молодежной сборной Украины, вынесли 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро.