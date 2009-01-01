В Киеве умер легендарный украинский баскетболист

По завершении карьеры Сальников занимался тренерской и менеджерской работой в Польше, Ливане и Украине.

Александр Сальников в игре, иллюстрация. segodnya.ua

В Киеве в возрасте 68 лет умер легендарный украинский баскетболист Александр Сальников.

Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе. Выступал за киевский "Будивельник", московский ЦСКА, киевский СКА, пишет Сегодня.

В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр в 1976 и 1980 годах, дважды выигрывал чемпионат Европы (1979, 1981) и дважды завоевывал "серебро" на этом турнире (1975, 1977).

Кроме того, на счету Сальникова победа в составе сборной СССР на чемпионате мира в 1974 году, и серебряные награды турнира в 1978-м. Ему принадлежит рекорд чемпионата СССР по количеству набранных очков в одном матче — 66 очков.

По завершении карьеры он занимался тренерской и менеджерской работой в Польше, Ливане и Украине.