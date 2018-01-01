В Китае решили создать футбольную школу имени Шевченко

Учебно-тренировочную базу "Динамо" посетили педставители провинции Хэнань.

В Китае будет футбольная школа имени Шевченко ffu.ua

Футбольную школу имени главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко планируют создать в китайской провинции Хэнань.

27 апреля учебно-тренировочную базу "Динамо" в Чапаевке и ДЮФШ им. Лобановского на Нивках посетили педставители провинции Хэнань, которые планируют создать собственную футбольную школу и набираются опыта в Киеве, сообщается на сайте "Динамо".

По словам гостей из Китая, у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко.

"Наша цель — построить футбольную академию, которой можно было бы гордиться, такую как у Динамо Киев", — рассказал глава делегации из КНР Ли Лю Мин.

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