В КНДР американские чиновники готовят встречу Трампа с Ким Чен Ыном — The Washington Post

Делегация США занимается проблемой ядерного оружия Северной Кореи.

В КНДР готовят встречу Трампа с Ким Чен Ыном Фото: Reuters

В Северной Корее находится команда американских чиновников для подготовки саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сон Ким, бывший посол США в Северной Корее, был отозван со службы в американском посольстве на Филиппинах для руководства подготовкой саммита, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. Он уже пересек границу между двумя Кореями и планирует встретиться с Чхве Сон Хи, заместительницей главы МИД КНДР. Сон Ким и Чхве Сон Хи хорошо друг друга знают, они вместе участвовали в переговорах по денуклеаризации в 2005 году.

Вместе с Кимом в Северную Корею приехали специалист по Корее Совета национальной безопасности Аллисон Хукер и представитель Министерства обороны. "Команда займется главным вопросом предстоящей встречи — проблемой ядерного оружия Северной Кореи", — пишет WP. Переговоры между американской делегацией и северокорейскими чиновниками продлятся в понедельник и вторник.

Отметим, что 26 мая лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Напомним, Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

Встреча была запланирована на 12 июня, она должна была состояться в Сингапуре.

Ранее глава США заявлял, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

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