Команда въехала в город на крыше автобуса.
Футболисты команды с кубком предстали перед тысячами фанатов на площади Пласа де Сибелес. Фото опубликовало агентство Reuters.
Трофей торжественно вынесли защитники Серхио Рамос и Марсело. Команда традиционно курсировала по улицам города на крыше автобуса.
Напомним, гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя признан самым красивым в турнире сезона-2017/18.
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