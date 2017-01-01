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В матче лидеров Украинской хоккейной лиги произошла массовая драка, опубликовано видео

Сегодня, 11:42

В результате потасовки арбитр встречи Максим Урда выписал участникам драки 115 минут штрафа.

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Драка хоккеистов «Донбасса» и «Белого Барса» uhl.com.ua
В ходе матча лидеров чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Белым Барсом" произошла массовая драка.

В ней приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на льду, но и некоторые запасные игроки, сообщает пресс-служба УХЛ.

В результате потасовки арбитр встречи Максим Урда выписал участникам драки 115 минут штрафа. При этом игроки "Донбасса" Александр Влад, Андрей Григорьев и Виктор Захаров закончили встречу досрочно.

Сам матч завершился победой "Донбасса" 7:3, которая позволила дончанам упрочить своё лидерство в турнирной таблице.
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Драка, хоккей, УХЛ
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