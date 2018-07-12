В Москве нашли британского фаната, который пропал неделю назад

Болельщик исчез и не подавал о себе никаких вестей, его объявили в розыск.

Все время, пока его искали, британец проживал в одной из московских гостиниц Фото: Коммерсантъ

Посольство Великобритании получило информацию о местонахождении британского футбольного болельщика Дугласа Мортона, который потерялся напо дороге из Самары в Москву.

Оказалось, что все это время британский фанат футбола находился в одном из московских отелей, пишет российское спортивное издание Р-спорт.

"Об установлении местонахождения иностранного гражданина проинформировано посольство Великобритании", – отмечается в сообщении МВД России

Представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры сообщил, что пропавший болельщик сборной Англии еще 11 июля прибыл на Казанский вокзал Москвы на поезде из Самары.

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Напомним, приехавший на чемпионат мира в Россию английский болельщик пропал без вести несколько дней назад. Дуглас Мортон не выходил на связь с родными с 6 июля.

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