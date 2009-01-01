В Москве во время матча умер испанский футболист — СМИ

Умершему был 21 год, причина трагедии устанавливается.

Футбольный мяч, иллюстрация sport-xl.org

В Москвескончался испанский футболист, причина смерти пока неизвестна.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные осведомленного источника.

В то же время агентство уточнило, что трагедия произошла по адресу Лужнецкая набережная, 24.

"… футболисту был 21 год. Причины и обстоятельства его смерти устанавливаются", — говорится в статье.

Напомним, в мае 2016 года в Румынии во время матча между бухарестским "Динамо" и клубом "Вииторул" полузащитник первой команды — камерунский футболист Патрик Клод Экенг Экенг — потерял сознание, после чего умер.