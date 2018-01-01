В Нацполиции сообщили о ранении полицейских вследствие драки с ультрас в Мариуполе: фото

В правоохранительном ведомстве рапортуют о порче служебного автотранспорта.

Из-за хулиганских действий футбольных фанатов пострадали девять полицейских Национальная полиция Украины

В результате столкновений 1 апреля на стадионе имени Бойко в Мариуполе пострадали девять полицейских и повреждены два служебных автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области, во время матча между "Мариуполем" и "Динамо" беспорядки начались в середине второго тайма.

По информации стражей порядка, некоторые футбольные фанаты зажгли петарды и дымовые шашки на трибунах стадиона, и представители полиции были вынуждены вывести их для обеспечения безопасности других болельщиков.

"Товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что есть пострадавшие среди сотрудников средств массовой информации. На стадионе во время игры присутствовал президент Петр Порошенко.

Нарушителям инкриминируют сопротивление представителям власти и угрозу или насилие по отношению к работнику полиции.

Ранее сообщалось, что во время футбольного матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла потасовка между сотрудниками правоохранительных органов и ультрас. Фанаты начали бросать в полицейских фаера и камни.