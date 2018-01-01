В НОК назвали Паралимпиаду соцпроектом и сравнили с фестивалем

Это заявление вызвало возмущение людей с ограниченными возможностями.

Ульяна Пчелкина заявила, что паралимпийцы - это пример для олимпийской сборной Фото: Facebook/ Ульяна Пчелкина

Представители Национального олимпийского комитета на странице в соцсети опубликовали комментарий, в котором акцентировали на том, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Паралимпиаду

Текст посчитала обидным телеведущая Ульяна Пчелкина, которая понимает паралимпийцев, поскольку сама с 2006 года передвигается на инвалидной коляске. Критический пост она опубликовала в Facebook.

Скрин сообщения, которое, по словам автора, со страницы НОК впоследствии удалили, девушка разместила на своей странице в соцсети. В комментарии сказано, что некорректно сравнивать олимпийцев и паралимпийцев, поскольку Олимпиада – это серьезное спортивное первенство, а Паралимпиада – это, скорее, фестиваль и социальный проект.

Фото: скрин Facebook/ Ульяна Пчелкина

"О чем это говорит? А что НОК не имеет никакого представления о том, что такое Паралимпиада, как тренируются на сверхусилиях люди и спорт - есть спорт! Говорите, это социальный проект? Конечно, благодаря барьерам, прежде всего, в таких головах как ваши, спортсмены с инвалидностью вынуждены преодолевать кучу социальных проблем и все равно идти к высшему спортивному результату! Фестиваль? Ваш комментарий - фестиваль и фейерверк полной некомпетентности!", - пишет автор поста.

Девушка назвала НОК "невеждами". И заявила, что 9 марта стартует Паралимпиада и наши паралимпийцы покажут, что они пример для олимпийцев и гордость страны.

Фото: скрин Facebook/ Ульяна Пчелкина

Напомним, на летних Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная выступила с фантастическим успехом, завоевав 117 медалей.