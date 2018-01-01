В Одессе произошел скандал с изображением свастики на стадионе: фото

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1 / 2 В Одессе произошел скандал на стадионе (Facebook.com)

На инцидент обратил внимание пресс-атташе донецкого "Олимпика".

В Одессе во время футбольного матча на стадионе вывесили баннер с изображением свастики, сообщил пресс-атташе донецкого "Олимпика" Олег Барков.

"Нормальные болельщики в Одессе поддерживают команду иным способом, и получается у них отлично. Но есть и такие вот идиоты, с которыми непременно нужно бороться. Что интересно, служба безопасности с ними весьма культурно общается, но этот язык для них — как для украинца китайский", — написал Барков.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 апреля, в рамках 26-го тура Премьер-лиги в Одессе "Черноморец" играл против донецкого "Олимпика" и одержал победу со счетом 3:1.