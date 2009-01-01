В Португалии фанат во время матча поцеловал бутсу Месси, опубликовано видео

Инцидент произошел на игре "Спортинг" — "Барселона".

Лионель Месси Reuters

В португальском Лиссабоне во время матчамежду местным "Спортингом" ифанат прорвался на поле и поцеловал бутсу форварда последнего клуба аргентинца

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Попав на поле, поклонник подбежал к форварду, они обнялись и перекинулся несколькими словами.

После общения болельщик наклонился и поцеловал бутсу игрока. Потом стюард увел фаната с поля, а матч продолжился. Противостояние завершилось со счетом 0:1 в пользу "Барсы".

Напомним, в октябре 2015 года в Париже на матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и мадридским "Реалом" болельщик выскочил на поле, чтобы обнять лидера мадридцев Криштиану Роналду.

Видео: TheFinalWhistle HD