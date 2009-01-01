В Португалии фанат во время матча поцеловал бутсу Месси, опубликовано видео

Инцидент произошел на игре "Спортинг" — "Барселона".
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.
Попав на поле, поклонник подбежал к форварду, они обнялись и перекинулся несколькими словами.
После общения болельщик наклонился и поцеловал бутсу игрока. Потом стюард увел фаната с поля, а матч продолжился. Противостояние завершилось со счетом 0:1 в пользу "Барсы".
Напомним, в октябре 2015 года в Париже на матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и мадридским "Реалом" болельщик выскочил на поле, чтобы обнять лидера мадридцев Криштиану Роналду.
Видео: TheFinalWhistle HD