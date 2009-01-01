В рейтинге ФИФА сборная Украины осталась на 30-м месте, Россия обновила антирекорд

Украинцы оказались единственными среди своих соседей по рейтинговой таблице, кто остался на прежней позиции по сравнению с декабрьским рейтингом.

Болельщики сборной Украины Facebook Сергея Притулы

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала новый рейтинг национальных сборных , в котором сборная Украины осталась на 30-м месте.

В то же время сборная России обновила свой антирекорд, опустившись на 61-е место, сообщает официальный сайт FIFA.

На счету команды Андрея Шевченко 805 баллов. Украинцы оказались единственными среди своих соседей по рейтинговой таблице, кто остался на прежней позиции по сравнению с декабрьским рейтингом.

В свою очередь, сборная России опустилась на 5 мест — с 56-й на 61-ю позицию, обновив антирекорд рейтинга. Россияне пропустили вперед команды Панамы, Марокко, Мали, Камеруна и Венесуэлы.

В первой пятерке рейтинга никаких изменений не произошло — Аргентина, Бразилия, Германия, Чили и Бельгия остались на своих местах. Франция обогнала Колумбию в борьбе за 6-7 места, а десятку сильнейших, как им прежде, замыкают Португалия, Уругвай и Испания.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 9 марта.

Напомним, ранее в топ-30 рейтинга изменений не произошло.