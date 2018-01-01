В России пригрозили Усику судом в случае срыва боя с Гасиевым

В Москве призвали украинского боксера не отказываться от договоренностей.

Бой Усик-Гассиев под угрозой срыва Фото: коллаж nv.ua

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что срыв боя между Александром Усиком и Муратом Гассиевым может повлечь серьезные последствия для стороны, которая стала инициатором.

"Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", - цитирует Кремлева ТАСС.

Напомним, ранее промоутер украинца заявил, что существует вероятность, что финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком и россиянином-чемпионом мира по версии IBF, WBA Муратом Гассиевым может не состояться из-за нарушения договоренностей российской стороной.

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