В Ровно после матча Первой лиги местные фанаты напали на арбитров и футболистов гостей

После финального свистка недовольные результатом игры болельщики пытались побить арбитров матча львовянина Александра Шандора.
Как сообщает "РитмTV", после финального свистка недовольные результатом игры болельщики пытались побить арбитров матча львовянина Александра Шандора.
Под горячую руку болельщиков попали и футболисты "Колоса".
Матч "Верес" — "Колос" закончился со счетом 2:3. В ворота хозяев были назначены два пенальти. Также арбитр матча не засчитал гол хозяев из-за офсайда.
Напомним, ранее сообщалось, что в Первой лиге после массовой драки удалили 5 человек.
Фото: veres.club.
Видео: ФК "ВЕРЕС" Рівне.