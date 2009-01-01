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В СБУ заявили о "рисках и опасности" проведения футбольных матчей в Мариуполе

Сегодня, 19:56

СБУ будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности.

СБУ, оружие
В СБУ заявили об опасности футбола в Мариуполе ukr-online.com
Служба безопасности Украины предупредила о рисках и опасности в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предотвращенных террористических проявлений и угроз проинформировала Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и опасности в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", — отметила она.

Вместе с тем, по ее словам, в случае принятия такого решения СБУ будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе на таком же надлежащем уровне, как и во время предыдущих игр в городе.

Напомним, ранее в "Динамо" заявили, что не боятся технического поражения за неявку на игру в прифронтовой Мариуполь.

Теги:  
Мариуполь, футбол, Динамо, Гитлянская
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