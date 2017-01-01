В сети появились первые фото формы олимпийской сборной Украины

Представители лыжного спорта в восторге от полученной экипировки

Сегодня, 23 января, в Национальной филармонии Украины торжественно провожали олимпийскую сборную команду Украины на XXIII зимние Игры в южнокорейский Пхенчхан.

Во время мероприятия показали олимпийскую форму, сообщает "Укринформ".

Сейчас в Олимпийском доме продолжается экипировка команды. Перед выездом новую форму примерили саночники.

Представители лыжного спорта в восторге от полученной экипировки.

Дебютант предстоящих Игр-2018 Антон Дукач сказал: "Форма очень красивая, удобная, с гордостью в ней будем презентовать страну.

"Форма на Олимпиаду-2014 была красивая, но эта – просто вау! Вся одежда стильная, красивая, поэтому будем модными на этих Играх. Национальный олимпийский комитет и компания PEAK обеспечили спортсменов всем необходимым, всего вдоволь и на все случаи жизни".

акже издание отмечает, что каждый член нашей команды получает более 50 наименований экипировки, которая предназначена как для официальных мероприятий, так и олимпийской "повседневности".

Напомним. десять украинских спортсменов лишились олимпийских медалей из-за допинга.