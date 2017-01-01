В Сети появился короткий документальный фильм о бое Усика с латвийцем

В картине бой прокомментировал Владимир Кличко.
Картина снята на английском языке, она появилась на канале World Boxing Super Series в YouTube.
В фильме показано, как бойцы проводили заключительный день перед поединком, продемонстрированы кадры с самого боя и события после него. В частности, бой прокомментировал соотечественник Усика — экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.
Ранее сообщалось, что в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.