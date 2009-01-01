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В "Шахтере" подтвердили: Срна попался на допинге, хорват приостановил выступления за "горняков"

Сегодня, 20:35

После консультаций с клубом, Срна принял решение приостановить выступления за "Шахтер".

Срна
Дарио Срна ФК "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" подтвердил, что капитан команды Дарио Срна уличен в использовании запрещенных препаратов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Шахтера".

Отмечается, что в допинг-пробе Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

Вместе с тем в "Шахтере" подчеркнули, что на сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом, с целью концентрации на своей защите, Срна принял решение приостановить выступления за команду.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что Срна попался на допинге еще весной.

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Шахтер, Срна, допинг, проба
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