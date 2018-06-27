В "Симпсонах" нашли предсказание финалистов ЧМ-2018

По сценарию, встреча оказывается настолько скучной, что на стадионе завязывается массовая драка.

Футбольные болельщики обратили внимание на эпизод американского мультфильма "Симпсоны", в котором предсказан состав финалистов чемпионата мира по футболу - 2018.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание NME.

В серии "Семейное оружие" девятого сезона Симпсоны смотрят по телевизору рекламу будущего финального матча мундиаля между сборными Мексики и Португалии, после чего идут на стадион.

Сам матч не имеет привязки ко времени. По сценарию, встреча оказывается настолько скучной, что на стадионе завязывается массовая драка.

В стартовых матчах группы F ЧМ-2018 Мексика уверенно одержала уже две победы. Сначала были повержены действующие чемпионы мира немцы (1:0), затем обыграна Корея 2:1. 27 июня мексиканцы встретились в Екатеринбурге со сборной Швеции, проиграли, но тем не менее, вышли из группы - как и было во время шести предыдущих чемпионатах мира.

Португалия же еще раньше попала в 1/8 финала, где и сразится со сборной Уругвая.

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