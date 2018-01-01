В США баскетболист НБА погиб вследствие перестрелки с полицией

Мама спортсмена пожаловалась правоохранителям на неадекватное состояние сына.

Тайлер Ханикатт погиб при загадочных обстоятельствах Фото: eurohoops.net

В Лос-Анджелесе после перестрелки с полицией погиб бывший баскетболист "Сакраменто Кингс" и "Хьюстон Рокетс" 27-летний Тайлер Ханикатт.

Как сообщает Eurohoops, в полицию позвонила мама футболиста, которая заявила, что ее сын находится в неадекватном состоянии. Когда правоохранители прибыли в дом Ханикатта, тот открыл по ним огонь и полицейские были вынуждены стрелять в ответ. После этого Ханикатт забаррикадировался в доме.

Как сообщает официальная страница полиции Лос-Анджелеса в Twitter, через некоторое время в дом ворвался спецназ и обнаружил там уже мертвого спортсмена.

Информация о том, был ли Ханикатт убит полицией во время перестрелки или покончил с собой, пока уточняется. Также пока неизвестно, был ли баскетболист под действием наркотических веществ.

После выступлений в НБА Тайлер Ханикатт играл за российские "Химки" и турецкий "Эфес".

Напомним, в сирийском городе Хомс был убит сын лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакры аль-Багдади — Худайфа аль-Бадри. Сына главаря террористов ликвидировали на тепловой электростанции.

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