В США совершено покушение на легендарного боксера Флойда Мейвезера

Нападение произошло возле отеля Buckhead Atlanta.

На Флойда Мейвезера совершено покушение ЕРА / UPG

В понедельник, 9 апреля, в Атланте произошло покушение на легендарного боксера Флойда Мейвезера

В результате серьезные ранения получил Грег Ла Роза, один из телохранителей боксера, сообщает Atlanta Journal.

Нападение произошло возле отеля Buckhead Atlanta, куда боксер возвращался из ночного клуба в сопровождении охраны.

По данным полиции Атланты, три машины шли по шоссе Buford и около 02.00 с кортежем Мейвезера поравнялся другой автомобиль, из которого и прозвучали выстрелы по первой машине, в которой на месте пассажира и сидел телохранитель Флойда Мейвезера — Грег Ла Роза.

"Мы считаем, что мистер Мейвезер, возможно, был в одном из других автомобилей в кортеже и не получил ранений", — подтвердил представитель полиции Атланты Дональд Ханна.

Напомним, 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе состоялся бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, который завершился победой американца.