В УЕФА запретили фанатам "Спартака" вход на трибуны в Севилье на матче ЛЧ

Если будут выявлены российские болельщики, им не разрешат доступ на стадион, заявили в пресс-службе УЕФА.

Фанаты "Спартака" spartakworld.ru

Во время выездного матча российского "Спартака" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Севильи", который пройдет 1 ноября, болельщикам московского клуба запрещено находиться на любой из трибун.

Об этом рассказали в пресс-службе УЕФА, сообщает ТАСС.

"Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион", — заявили в пресс-службе УЕФА.

На вопрос, будут ли при проходе на стадион "Рамон Санчес Писхуан" проверяться паспорта болельщиков, в пресс-службе "Севильи" ответили, что в настоящий момент никакой информации по этому поводу у клуба нет.

Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье и оштрафовать "Спартак" на 60 тысяч евро из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором", который прошел в Словении 13 сентября (1:1). Во время первого тайма игры на секторе стадиона "Людски Врт", где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

Напомним, 26 сентября в группе E испанская "Севилья" победила словенский "Марибор", а московский "Спартак" и английский "Ливерпуль" сыграли вничью.

Фото: spartakworld.ru.