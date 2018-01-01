В южнокорейском Пхенчхане проходит церемония закрытия Олимпиады-2018

Знаменосцем сборной Украины на церемонии стал олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

Участники церемонии закрытия Олимпиады-2018 Reuters

В южнокорейском Пхенчхане проходит официальная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр

Отметим, что знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия ХХІІI зимних Олимпийских игр стал олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

Именно он в олимпийском Пхенчхане переписал историю украинского фристайла. Получив медаль высшей пробы, Александр стал не только первым обладателем золотой олимпийской медали в отечественном фристайле, но и первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды независимой Украины.

Игры проходили с 9-го по 25 февраля. Почти 3 000 атлетов представляли 92 страны, при этом российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступали под нейтральным флагом.

Соревнования проходили в 15 видах спорта. За все время были разыграны 102 комплекта медалей.

В рамках церемонии закрытия организаторы представят шоу-программу, а сборная Украины примет участие в параде спортсменов. Посмотреть церемонию закрытия Игр можно по этой ссылке.