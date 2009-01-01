"Валидольный" матч в Запорожье: "Динамо" упустило победу над "Зарей", видео голов

"Динамо"и "Заря" сыграли один из лучших матчей в истории Чемпионата Украины.

1 октября, состоялся заключительный поединок 11-го тура Премьер-лиги, в котором луганская "Заря " отобрала очки у киевского "Динамо" , сыграв вничью в Запорожье.

"Заря" — "Динамо" — 4:4

Голы: Харатин, 56 (пенальти), Юри, 75, Силас, 80, Опанасенко, 88 - Мбокани, 14, Буяльский, 33, Мораес, 45, Гармаш, 82

Как сообщает официальный сайт соревнований, состоялся один из лучших матчей в истории национального чемпионата и однозначно топ-поединок последних лет.

Уже в первом тайме киевляне забили "Заре" три гола. Открыл счет на 14-й минуте Дьемерси Мбокани, на 33-й Виталий Буяльский забил второй гол. В концовке тайма забил Жуниор Мораес

Однако, после перерыва зрители увидели целый фейерверк голов. "Заря" проявила невероятный характер — сначала Харатин реализовал пенальти, затем Юри сократил отставание в счете, а Силас ударом со штрафного сравнял счет.

Но Гармаш тут же вывел "Динамо" вперед. Между тем, Опанасенко на 88-й минуте игры установил на табло окончательный счет.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Гордиенко (Бабенко, 90), Караваев, Силас, Харатин, Громов (Лунев, 90), Юри

"Динамо": Коваль, Кендзера, Хачериди, Вида Кадар — Цыганков (Морозюк, 82), Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Мбокани, Мораес (Беседин, 85)

Предупреждения: Сухоцкий, Гордиенко, Юри, Гречишкин — Вида, Хачериди, Цыганков, Гармаш, Мбокани

Ранее "Главред" сообщал, что дома киевское "Динамо" победило албанский "Скендербеу" — 3:1, а во Львове луганская "Заря" проиграла шведскому "Эстерсунду" — 0:2

видео: ТСН