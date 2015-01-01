Ведущий полузащитник "Шахтера" может продолжить карьеру в Португалии

"Порту" с помощью бразильца хочет усилить свой фланг атаки и готов заплатить "Шахтеру" около 5 млн евро за игрока.

Тайсон может продолжить карьеру в Португалии Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсон может продолжить карьеру в португальском "Порту".

Об этом идет речь в сообщении Record.

Сообщается, что португальский клуб хочет с помощью бразильца хочет усилить свой фланг атаки и готовы заплатить "Шахтеру" около 5 млн евро за игрока.

Отметим, что контракт Тайсона с "Шахтером" завершается через год и футболист много раз говорил, что хотел бы попробовать силы в другом клубе.

Напомним, ранее Тайсон рассматривался одним из кандидатов в национальную сборную Украины.