Вида договорился о контракте с английским клубом-грандом - СМИ

Руководство его нынешнего клуба, "Бешикташа", намерено выручить за трансфер кругленькую сумму.

Домагой Вида Reuters

Защитник стамбульского клуба "Бешикташ" Домагой Вида согласовал личное трудовое соглашение с легендарным английским клубом "Ливерпуль".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты турецкого портала А Spor. Согласно их данным, представители англичан в ближайшее время начнут переговоры о трансфере с "Бешикташем". Ожидается, что процесс будет длительным и трудным, поскольку турецкая сторона планирует выручить за 29-летнего защитника не менее 25 млн евро.

Также есть информация, что Виду желают заполучить претендуют еще два клуба Английской Премьер-лиги – лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский же "Эвертон".

К слову, хорват перешел в "Бешикташ" в январе нынешнего года из киевского "Динамо". В составе турков он успел сыграть в 18 матчах и забил один гол.

Напомним, ранее, 7 июля нынешнего года после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, тоже ранее игравший за киевское "Динамо" отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!". Немедленно вспыхнул скандал. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест". Позднее, после выхода сборной Хорватии в финал, защитник принес извинения россиянам за свой выкрик.

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