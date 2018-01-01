Вида после победы сборной Хорватии над Россией на ЧМ-2018: "Слава Украине!"

Бывший полузащитник "Динамо" сказал, что это победа за столичный клуб и за украинское государство.
Экс-динамовец посвятил победу хорватов украинскому государству, говорится на канале Football UA в YouTube, который опубликовал видео с высказыванием футболиста.
"Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказал после Виды бывший полузащитник киевской команды Огнен Вукоевич.
Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная победила испанскую команду, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.
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