Вида после победы сборной Хорватии над Россией на ЧМ-2018: "Слава Украине!"

Бывший полузащитник "Динамо" сказал, что это победа за столичный клуб и за украинское государство.

Домагой Вида после победы сборной Хорватии над россиянами крикнул "Слава Украине!" Reuters

Бывший защитник киевского "Динамо", игрок сборной Хорватии Домагой Вида после победы команды в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 (в ходе матча забил два гола) над командой России крикнул "Слава Украине!".

Экс-динамовец посвятил победу хорватов украинскому государству, говорится на канале Football UA в YouTube, который опубликовал видео с высказыванием футболиста.

"Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказал после Виды бывший полузащитник киевской команды Огнен Вукоевич.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная победила испанскую команду, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram