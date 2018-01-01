Видеоповторы и четвертая замена. Одобрены изменения в футбольные правила

До этого на протяжении двух лет применение видеоповторов и четвертой замены проходило в тестовом режиме.

Одобрены изменения в футбольные правила fifa.com

Одобрено использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей на постоянной основе, а также возможность производить четвертую замену в дополнительное время.

Такое решение было принято на ежегодном общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), ответственного за изменения правил игры, под руководством главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщается на сайте организации.

До этого на протяжении двух лет применение видеоповторов и четвертой замены проходило в тестовом режиме в разных турнирах в разных странах. Система VAR была опробована почти в 1000 футбольных матчах.

Видеоповторы помогут арбитрам принимать решения по спорным голам, пенальти и красным карточкам. Четвертая замена призвана защитить игроков и уменьшить количество травм.

IFAB принимает решения, но не обязывает. Так, вопрос об использовании четвертой замены и системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира-2018 будет решен на заседании совета ФИФА 16 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в УЕФА изменили форматы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.