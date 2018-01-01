Виталий Кличко объявил о возвращении на ринг

Мэр Киева на своей территории проведет бой с Льюисом.

Кличко пообещал бой с Льюисом. Главред

Интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA

, а по совместительству мэр Киева Виталий Кличко пообещал снова выйти на ринг – уже этой осенью.

Он анонсировал бой против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса, пишет ТСН. Ориентировочно боксеры померяются силами в период с 30 сентября по 5 октября.

Поединок будет выставочным и пройдет в рамках благотворительного аукциона 56-го Конгресса боксерской организации. Другие подробности пока не разглашаются.

Предыдущий бой Кличко и Льюиса состоялся летом 2003 года и был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Поединок был остановлен из-за рассечения у Виталия, однако Кличко выигрывал со счетом 58:56 – по картам всех трех судей.

В свою очередь Леннокс пообещал украинцу матч-реванш, но спустя несколько месяцев объявил о завершении карьеры, так и не сдержав обещания. При этом Льюис заявил, что не вернется на ринг даже ради братьев Кличко.

Отметим, что на конгресс WBC приглашены Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Свое участие уже подтвердили Хулио Сезар Чавес, Риддик Боу и другие легенды бокса. Всего планируется около 700 участников из 160 стран мира.

Как Кличко рассказывал ранее, во время Конгресса будут проведены специальные короткие боксерские поединки. Их цель – дать шанс молодым спортсменам заявить о себе и пробиться в профессиональный бокс.

"Нас ожидает много сюрпризов. Город Киев станет в этом году не только мировой футбольной столицей, но и боксерской. У нас много талантливых ребят и наша задача - помогать им достигать своих целей в спорте", – заявил он.

Напомним, Виталия Кличко включили в Международный зал боксерской славы. Имя мэра Киева появилось рядом с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон.

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